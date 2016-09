Bild: © WAVE TROPHY / Die Teams in St. Gallen







Bild: © oekonews / Die WAVE E-Rallye am Berg







Bild: © Nina Holler/Die Wave begeistert







Bild: © Nina Holler-OEKONEWS- Die e-mobile Welle ist unterwegs und begeistert die Menschen





Sei Teil der Bewegung gegen den Klimawandel: Mit der WAVE EARTH

26.9.2016Weltweite Schul-Initiative zum Thema Klimawandel . Letzte Chance zur Teilnahme für SCHULEN aus ÖsterreichEs ist eine großartige Idee, die Louis Palmer mit der WAVE Earth hat und das hoffentlich bei der nächsten Klimakonferenz im Sommer für Aufsehen sorgen wird. Bei diesem Klimaprojekt werden Kinder und Schulen auf der ganzen Welt aufgerufen, sich zu überlegen, wie sie ganz persönlich ihren CO2-Ausstoss reduzieren könnten und welche Botschaft sie dazu haben.Diese Botschaft sollen sie auf eine Postkarte schreiben, und auch eventuell etwas dazu zeichnen. Die Karten werden dann von Elektroautos abgeholt und zu einer megagroßen Riesenklimabotschafts-Postkarte vereint, die im Eingangsbereich der Klimakonferenz für Aufmerksamkeit sorgen wird. Heutige KINDER und JUGENDLICHE werden in ihrer Zukunft vom Klimawandel betroffen sein - UND das ist nicht egal!!Weitere Schulen, die an der Schulinitiative namens WAVE Earth teilnehmen wollen, werden noch gesucht! Die Klimabotschaftskarten sollen bis spätestens Mitte Oktober fertig sein.Louis Palmer, Initiator der WAVE TROPHY und der WAVE EARTH, ist Träger der Auszeichnung “Champion of the Earth Award“des UN Umweltprogramms. Er hat mit seinem Solartaxi eine Weltreise gemacht und im Rahmen des ZERO RACE mit mehreren e-mobilen Teams in 80 Tagen die Welt umrundet. Zur WAVE 2016 meint er: “Nach der Pariser Klima-Vereinbarung haben wir das Gefühl, dass es nicht mehr reicht, nur zu inspirieren. Durch die internationale WAVE Elektrofahrzeug-Trophy und die Schul-Initiative WAVE-Earth gehen wir zum Handeln über! Wir wollen die Gesellschaft und die Politik motivieren, selbst am notwendigen Wandel mitzumachen!”Gesucht werden auch noch Schulen aus Österreich- die Mitglieder des Bundesverbands nachhaltige Mobilität haben sich bereit erklärt, KLIMAKARTEN von Schulen aus Österreich mit ihren E-Fahrzeugen abzuholen und diese zur WAVETROPHY zu transportieren.Wenn Sie ganz persönlich dabei sein wollen, wenden Sie sich an unsere Redaktion. Wir freuen uns gemeinsam mit vielen anderen über GANZ PERSÖNLICHE BOTSCHAFTEN!Schreiben Sie uns einfach ein .Artikel teilen: Artikel Online geschalten von: / holler /