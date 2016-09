Bild: © Swarco Futurit /LED-Straßenbeleuchtung





SIRIUS+: Forschung an der Straßenbeleuchtung der Zukunft

26.9.2016IHRE Meinung ist gefragt - Straßenbeleuchtung - wie?Im Forschungsprojekt SIRIUS+, das vom Klima-und Energiefonds gefördert wird, wird ein effizientes verkehrsadaptives Straßenbeleuchtungssystem weiterentwickelt. Der Energieverbrauch der Beleuchtung wird damit gesenkt und gleichzeitig die Sicherheit auf der Straße erhöht, nach dem Motto „je mehr Verkehr, umso mehr Licht, umso mehr Sicherheit". Umgekehrt heißt das, wenn nichts los ist auf den Straßen und Gehwegen, dann kann die Beleuchtung energiesparend gedimmt werden. Die Energieeffizienz wird dadurch deutlich gesteigert.Was halten Sie von der Straßenbeleuchtung (in Ihrer Gemeinde)?Welche Erwartungen haben Sie an künftige Straßenbeleuchtung?Ihre Erfahrungen und Ihre Ansprüche sind wichtig, damit ein Stimmungsbild auf breiter Basis erstellt werden kann! Einfach mitmachen beim Online-Fragebogen zum Thema Straßenbeleuchtung. Das Forschungsprojekt SIRIUS+ „Sensorbaasiertes energieeffizientes Smart Lighting für verkehrsadaptives Beleuchtungsmanagement" wird vom Klima-und Energiefonds (Programm e!MISSION) gefördert. Ein Schwerpunkt des Projekts liegt in der Anpassung des Systems an Straßen mit überwiegend lokalem Verkehr, Rad- und Fußwege.An Teststandorten in drei Orten (Krems, Neunkirchen und Waidhofen an der Thaya) wurde zwischen 22h und 5 Uhr die Helligkeit der Beleuchtung entsprechend dem Verkehrsaufkommen (Anzahl der Fahrzeuge) geregelt. Die gemessenen Einsparungen dadurch betrugen fast 60 % in verkehrsarmen Nebenstraßen und rund 30 % in den Ortseinfahrtsstraßen.Das Projekt wird durchgeführt von: SWARCO FUTURIT Verkehrssignalsysteme, Technische Universität Wien, Bluetechnix und Energy Changes Projektentwicklung.