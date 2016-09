Bild: © Wiener Linien





22. September: HEUTE autofrei durch den Tag

22.9.2016Einzelfahrschein gilt als Tagesticket - Mobilitätsfest in der RemiseWien - Der 22. September steht ganz im Zeichen des Verzichts auf das Auto und damit auch der Förderung des öffentlichen Verkehrs zur Schonung der Umwelt. Am autofreien Tag gilt deshalb das Vollpreis-Einzelticket als Tageskarte für ganz Wien.Wer mit den Öffis unterwegs ist, verbraucht im Vergleich zum privaten PKW nur ein Zehntel der Energie. Auch bei der Nutzung der Fläche haben Bus, Bim und U-Bahn die Nase vorne und nutzen den Platz viermal effizienter. Die Zukunft der städtischen Mobilität muss deshalb ganz klar vom öffentlichen Verkehr getragen werden.Wer seiner eigenen Mobilität auf den Grund gehen will, kann den „Mobilitätsberater" der Wiener Linien nutzen. Das praktische Tool (www.wienerlinien.at/wienmobil) berechnet, ob ein individueller Mobilitätsmix (z.B. aus Öffis und Car Sharing) sinnvoller und günstiger wäre als ein eigenes Auto. Der Online-Rechner gibt nicht nur einen Überblick darüber, wie viele Kosten durch den Mobilitätsmix gespart werden können, sondern zeigt auch, wie man nachhaltige Mobilität im Alltag umsetzen kann.Anlässlich des autofreien Tages laden die Wiener Linien gemeinsam mit den Wiener Volkshochschulen und der Mobilitätsagentur zum Mobilitätsfest ins Verkehrsmuseum Remise. Bei Sonderführungen durch das Museum, einer Fahrt mit der Nostalgie-Tramway, Barfuß-Parcours, gratis Rad-Check, einem Klimaquizrad, und vielem mehr, ist für alle etwas dabei. Ab 18 Uhr wird der Nachmittag mit einer Diskussionsrunde abgerundet. Fachleuten aus Wissenschaft und Praxis stellen sich der Frage: „Wie sieht die Straße von Morgen aus?"Rund 715.000 JahreskartenbesitzerInnen setzen in Sachen Mobilität auf die bequeme und schnelle Fortbewegung in der Stadt mit U-Bahn, Bim und Bus. Die Öffis in Wien besitzen generell einen hohen Stellenwert. 39 Prozent aller Wege werden in der Stadt mit öffentlichen Verkehrsmitteln bestritten und damit mehr als mit dem Auto (28 Prozent). Besonders das herausragende Preis-Leistungsverhältnis sowie die laufenden Investitionen in die Modernisierung und den Ausbau der Netze und des Angebots zahlen in die gestiegenen Verkaufszahlen ein.