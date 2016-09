Bild: © Enervest / Ein Teil der Photovoltaikanlage am Dach





Australien: Größte Photovoltaik-Anlage auf Dach einer Schule südöstlich von Melbourne installiert

22.9.2016Australien setzt verstärkt auf erneuerbare Energien. Das Mazenod College im Südosten von Melbourne ist ein hervorragendes Beispiel dafür.Auf dem Dach ist eine Gesamtleistung von 270 kWp installiert. Zur Überwachung und Eigenverbrauchsoptimierung wird das Energie-Management-System Solar-Log™ eingesetzt.Insgesamt 2200 Sonnenstunden gibt es in Melbourne und Umgebung pro Jahr.Klar, dass sich aufgrund dieser Zahl die Gewinnung von Energie aus der Sonne förmlich anbietet. Das Mazenod College weiß dieses Angebot zu schätzen und ließ daher auf ihren Gebäuden zahlreiche PV-Module installieren. Sieben Gebäude sind es an der Zahl. Die PV-Anlage ist die größte Australiens, die jemals auf dem Dach einer Schule verbaut wurde. Installiert wurde die PV-Anlage von Enervest, eine Installationsfirma aus Melbourne, die in den Bereichen Residential und Commercial zuständig ist.Damit die PV-Anlage professionell überwacht werden kann und eine ideale Eigenverbrauchsoptimierung gegeben ist, hat Enervest außerdem das Energie-Management-System Solar-Log™ installiert (Fünf Solar-Log 1200 sind im Einsatz). Fehler werden mit diesem System sofort erkannt und Ertragsausfällen ist somit weitestgehend vorgebeugt. Ebenfalls bestehen mit Solar-Log™ zahlreiche Möglichkeiten, die selbst produzierte Energie selbst zu nutzen. Das zugehörige WEB-Portal Solar-Log™ WEB „Commercial Edition" bietet die perfekte Lösung, um verschiedenste Daten zu visualisieren und intelligente Entscheidungen im Rahmen der Optimierung des Systems zu treffen.„Die Installation der Module sowie die sinnvolle Verbindung waren eine Herausforderung. Zuschüsse gab es von der viktorianischen Staatsregierung. Durch die Überwachung der PV-Anlage sowie die Optimierung des Eigenverbrauchs mit Solar-Log™, ist die PV-Anlage zu jedem Zeitpunkt effizient", sagt Ross Warby, Managing Director von Enervest.