Digitale Veröffentlichung beleuchtet das Thema Energie in der Europäischen Union

21.9.2016Eine neue Art der Verbreitung von StatistikenEgal ob Heizung, Beleuchtung, Transport und mehr: Energie ist aus unserem täglichen Leben nicht wegzudenken. Das Einschalten eines Computers oder das Anlassen unseres Fahrzeugs mag selbstverständlich, doch sie stellen nur die letzte Phase eines komplexen Prozesses dar, der von der Energiegewinnung bis zum Endverbrauch reicht. So wird beispielsweise aus Rohöl Motorenbenzin gewonnen, während fossile, nukleare und erneuerbare Energieträger in Elektrizität umgewandelt werden.Statistiken können die komplexen Prozesse rund um Energieerzeugung und -verbrauch verständlicher machen. Daher veröffentlicht Eurostat, das statistische Amt der Europäischen Union, seine digitale Veröffentlichung "Shedding light on energy in the EU – A guided tour of energy statistics".Diese digitale Publikation wird vor allem für diejenigen aufschlussreich sein, die die Herausforderungen der Energieunion – eines der zehn wichtigsten Prioritäten der Europäischen Kommission – besser verstehen wollen. Die digitale Veröffentlichung besteht aus vier Teilen bzw. Fragekomplexen, in denen auf die von den Bürgerinnen und Bürgern am häufigsten gestellten Fragen eingegangen wird, und zwar:Energieunion –Was bedeutet das?Dieser Teil enthält einen Überblick über die fünf Aspekte der Energieunion. Er enthält auch ein Video, in welchem Vizepräsident Maroš Šefovic und Kommissar Arias Cañete die Politik der EU zu diesem Thema erklären.Woher kommt unsere Energie?In diesem Abschnitt wird beschrieben, woher die Energie der Europäischen Union (EU) stammt, d.h. was in der EU erzeugt und was importiert wird.Die Einfuhren werden anhand interaktiver Flussdiagramme veranschaulicht, während die Energieflüsse von der Quelle bis zum Endverbrauch sehr detailreich mittels interaktiver Sankey -Diagramme beschrieben werden. In diesem Abschnitt erfährt der Leser unter anderem, dass die EU im Jahr 2014 für 53% ihres Energieverbrauchs auf Einfuhren angewiesen war, wobei die Werte von unter 20% für Estland, Dänemark und Rumänien bis über 90% für Malta, Luxemburg und Zypern reichten.Welche Art von Energie verbrauchen wir und wie viel kostet sie?Dieses Kapitel gibt Auskunft über die Art der in der EU verbrauchten Energie und erläutert, woraus Strom erzeugt wird. Ferner wird erläutert, wie viel Strom und Gas Privathaushalte und Industrie kosten. Die verschiedenen zur Stromerzeugung verwendeten Energiequellen werden in einer Animation gezeigt, und der Energieverbrauch wird interaktiv visualisiert. Eine interessante Abbildung aus diesem Bereich zeigt, dass im Jahr 2014 40% des Energieverbrauchs in der EU auf Mineralölerzeugnisse entfielen, wobei der Anteil von unter 30% in der Slowakei, Finnland, der Tschechischen Republik und Schweden bis zu über 65% in Zypern, Luxemburg und Malta variierte.Wie ist der Zusammenhang zwischen Energie und Umwelt?In diesem Teil wird dargestellt, wie sich die Treibhausgasemissionen entwickeln und wie die verschiedenen Energiequellen dazu beitragen. Außerdem wird gezeigt, wie hoch der Anteil der erneuerbaren Energien am Energieverbrauch und wie effizient der Energieverbrauch in der EU ist. Die verschiedenen Arten von erneuerbaren Energien werden in einer Animation veranschaulicht.Interessant in diesem Abschnitt ist beispielweise die Information, dass im Jahr 2014 16% der in der EU verbrauchten Energie aus erneuerbaren Energieträgern stammten, wobei die Anteile von weniger als 5% in Luxemburg und Malta bis zu über 50% in Schweden reichten.Mit einfachen statistischen Antworten auf diese Fragen und der nutzerfreundlichen Darstellung der Informationen durch kurze Texte, dynamische Infografiken, Karten, Videos, Animationen, Grafiken, Fotos usw. möchte Eurostat mit dem von ihm entwickelten neuen Format auch diejenigen ansprechen, die nicht so gut mit der Energiewirtschaft vertraut sind.Zugleich ist die Veröffentlichung durch die enthaltenen Sankey -Diagramme auch für erfahrenere Nutzer informativ, die sich für die gesamten Abläufe im Zusammenhang mit Energie interessieren. Alle Informationen liegen für die Europäische Union als Ganzes, aber auch für die 28 Mitgliedstaaten vor.Digitale Veröffentlichung von Eurostat über Energie: Shedding light on energy in the EU –A guided tour of energy statistics (nur auf Englisch verfügbar).Energiebilanz: interaktives Sankey - Diagramm von Eurostat (nur auf Englisch verfügbar).