Bild: © Mike Schmid- Greenpeace / Demo in Berlin





Greenpeace: SPD-Beschluss zu CETA ist ein fauler Kompromiss

20.9.2016Giftzähne im Abkommen bleiben aufrecht - Österreich muss jetzt ein Veto einlegenWolfsburg/Wien - Die Umweltschutzorganisation Greenpeace bewertet den beim SPD-Konvent im deutschen Wolfsburg getroffenen Beschluss zu CETA als völlig unzureichend. Die wesentlichen Kritikpunkte am Handelspakt werden dadurch nicht behoben. Umso wichtiger ist es, dass Österreich seine Möglichkeit zu einem Veto nutzt, wenn die Giftzähne des Abkommens nicht durch Nachverhandlungen des CETA-Textes selbst entfernt werden, so Greenpeace.„Das Ergebnis des SPD-Konvents zeigt, dass sich SPD-Chef Sigmar Gabriel offenbar gegen breite Kritik innerhalb seiner Partei durchgesetzt und einen faulen Kompromiss ausgehandelt hat", so Hanna Simons, Sprecherin von Greenpeace Österreich: „Denn der Beschluss lässt Hintertüren offen, die eine Verabschiedung des Abkommens ohne Änderungen am bestehenden Vertragstext ermöglichen." Der Abschluss von CETA könnte dann mit einer bloßen Zusatzerklärung vorangetrieben werden, wie sie die EU-Handelskommissarin Malmström und die kanadische Handelsministerin Freeland vorsehen. „Doch ohne Änderungen am bestehenden Vertragstext kann die Gefahr für hohe Standards und demokratische Spielräume nicht beseitigt werden", warnt Simons. Umso wichtiger sei jetzt ein entschlossenes Handeln der österreichischen Bundesregierung. „Morgen wird das Ergebnis der SPÖ-Mitgliederbefragung zu CETA bekannt gegeben. Wir gehen davon aus, dass sich Bundeskanzler Kern bei einem klaren ‚Nein' der Parteibasis in seiner Linie bestärkt sieht, dass der CETA-Vertrag in der jetzigen Form keine Zukunft hat", so Simons. „Österreich kann und muss daher durch die Verweigerung der Unterschrift ein Veto einlegen, wenn die problematischen Elemente nicht durch Nachverhandlungen aus dem CETA-Text entfernt werden können."Greenpeace fordert für den heutigen Ministerratsbeschluss eine gemeinsame Position der österreichischen Bundesregierung zu CETA. „Grundlage dafür muss die kritische Haltung in der österreichischen Bevölkerung sein, die sich mit Verfahrenstricks und faulen Kompromissen sicher nicht abspeisen lässt. Die Giftzähne des Abkommens müssen gezogen werden", so Simons.