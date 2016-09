Bild: © Klimabündnis





525 Städte und Gemeinden in Österreich machen bei Europäischer Mobilitätswoche mit

19.9.2016Mehr als 1.500 Aktionen in Österreich – Höhepunkte sind der Regionalbahntag am 17.9. und der Autofreie Tag am 22.9.Wien - Straßenfeste mit tausenden BesucherInnen in Wien, SternRADLn in Oberösterreich, ein Bürgermeister im autofreien Selbstversuch im Burgenland, 81 Pfarren bei der Aktion "Wir RADLn in die Kirche" in Niederösterreich, ein autofreies Stadtzentrum in Tirol oder der Regionalbahntag mit 35 Veranstaltungen in ganz Österreich. Dazu noch viele Vergünstigungen: Von der ÖBB-Vorteilscard zum halben Preis über Rabatte beim Kauf von Fahrrädern bis zu Gratisversicherungen für RadlerInnen und FußgängerInnen. Die Mobilitätswoche 2016 zeigt dieses Jahr zum bereits 16. Mal wie vielfältig und attraktiv ein autofreier Lebensstil sein kann.Seit dem Jahr 2000 organisiert das Klimabündnis im Auftrag des Ministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft die Europäischen Mobilitätswoche, die weltweit größte Kampagne für sanfte Mobilität in Österreich. 525 Städte und Gemeinden sind heuer wieder mit dabei, 81 Pfarren, 60 Unternehmen und zahlreiche Schulen und Kindergärten - Teilnehmerliste.Das diesjährige Motto der europaweiten Kampagne lautet „smart mobility – strong economy". „Für eine klimafreundliche Mobilitätswende braucht es eine Partnerschaft zwischen Gemeinden und lokaler Wirtschaft. Von Investitionen in den Öffentlichen Verkehr und in die E-Mobilität profitieren beide. Mit unserer Klimaschutzinitiative klimaaktiv mobil unterstützen wir Gemeinden wie Unternehmen mit Beratung und gezielten Förderungen", so Bundesminister Andrä Rupprechter.Die Attraktivierung von Regionalbahnen ist ein wichtiger Baustein für umweltfreundliche Mobilität in der Region. Bei der Regionalbahn-Tagung „Zukunft Regionalbahn – Gewinn für Gemeinden, Regionen und Bahnunternehmen" am 20.9. in Eisenstadt werden ExpertInnen von Bahnunternehmen, Land und Gemeinden über Erfahrungen mit der Attraktivierung von Regionalbahnen berichten. Während der gesamten Mobilitätswoche gibt es österreichweit über 35 Veranstaltungen, die die Leistungen der Bahn in den Vordergrund stellen.Fotowettbewerb, Bonusaktionen & Vorteilscard-AktionBeim Fotowettbewerb „Meine Regionalbahn" ist ein autofreies Wochenende für 2 Personen in Werfenweng (Salzburg) zu gewinnen. Mit dem Mobilitätswochen-Bonusheft stehen den BürgerInnen der teilnehmenden Gemeinden attraktive Schnupper- und Gratisangebote zur Verfügung. Dies reicht von einer Gratisversicherung für FußgängerInnen und RadfahrerInnen in Kooperation mit VCÖ über Sonderangebote für autofreien Urlaub in den Alpine Pearls, Schnupperaktionen im Öffentlichem Verkehr bis zu Ermäßigungen beim Kauf und Information über Förderungen von Fahrrädern, Radanhängern und Elektrobikes. Die ÖBB bietet bis 30.9. die Vorteilscard Classic zum halben Preis und präsentiert die Green Points App zum Herunterladen und fördern von Umweltprojekten.www.regionalbahntag.atwww.mobilitaetswoche.at