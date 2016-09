Bild: © Niek Verlaan / pixabay.com





Neueste Technologien zur Evaluierung von multimodalem Mobilitätsverhalten

18.9.2016AIT stellt Neuheiten auf der InnoTrans 2016 in Berlin vorWien - Vom 20. bis 23. September findet in Berlin die InnoTrans 2016 statt: Auf der internationalen Leitmesse für Verkehrstechnik stellt das AIT Austrian Institute of Technology die neuesten Lösungen aus der Mobilitätsforschung vor. Erstmalig wird die Software „Travel Mode Identification" vorgestellt, die einfach in verschiedene Smartphone Apps integriert werden und automatisch das genutzte Verkehrsmittel erkennen kann. Das Consulting-Service EXPERIENCE evaluiert interaktiv Infrastrukturdesigns sowie Informations- und Orientierungssysteme mithilfe von Virtual Reality und stellt somit sicher, dass sich Personen optimal zurechtfinden.Die AIT-Software zur Erkennung von Verkehrsmitteln mit Smartphones unterscheidet automatisch zwischen acht verschiedenen Verkehrsmitteln: Zu Fuß, Fahrrad, Motorrad, Auto, Bus, Straßenbahn, U-Bahn sowie Eisenbahn. TMI sammelt akkuschonend detaillierte und zuverlässige Informationen über zurückgelegte Wegstrecken. Es ist in verschiedene Smartphone Apps integrierbar und somit die ideale Lösung für zuverlässige Mobilitätserhebungen mit Smartphones, automatisiertes E-Ticketing, Reisezeitinformationen, und weitere Echtzeit-Anwendungen.EXPERIENCE ist ein Consulting-Service zur Evaluierung von Infrastrukturdesigns mithilfe von Virtual Reality. Es ermöglicht bereits in der Planungsphase die interaktive Untersuchung und Analyse von Infrastrukturen und Leitsystemen anhand eines virtuellen 3D-Modells. Das AIT-Service unterstützt bei der Identifizierung der Defizite von architektonischen Designs, Leitsystemen und Beschilderung mithilfe von Virtual Reality Technologien.Es basiert auf einer Testumgebung, die es Personen ermöglicht, durch ein virtuelles 3D-Modell von Gebäuden oder urbanen Räumen zu gehen und gleichzeitig Bewegungen, visuelle Aufmerksamkeit und Verhaltensmuster aufzeichnet. Um ein möglichst hohes Maß an Realität zu erreichen, verbindet EXPERIENCE Visual Computing Technologien, charakteristische Geräuschkulissen und neueste Personenstromsimulationen.EXPERIENCE ermöglicht es, Fußgängerströme sowie die Kapazität von Designs zu verbessern und erhöht so die Nutzungsqualität in Flughäfen, öffentlichen Verkehrsknotenpunkten, Einkaufszentren und Festivals. EXPERIENCE ist die ideale Lösung für Architekten, Planer und Betreiber großer Infrastrukturen. Die zugrundeliegende Methode wurde bereits erfolgreich in der Planungsphase des neuen Wiener Hauptbahnhofs angewandt.