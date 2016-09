Bild: © YADEA / Z3 Elektromotorrad





Yadea stellt Z3 Elektro-Motorrad mit erweiterter Effizienz-Dynamik vor

18.9.2016Marktstart in 15 Ländern, darunter auch in Deutschland und in KoreaBeijing - Das Yadea Z3 Elektro-Motorrad mit verstärkter dynamischer Energieversorgung kommt international auf den Markt. Die Marktlancierung wird zunächst in 15 Ländern durchgeführt. Bo Xue, Produktleiter von Yadea, stellte außerdem die weiteren exklusiven Produktmerkmale vor, wie beispielsweise die Fähigkeit zur Vernetzung mit einem Mobiltelefon sowie ein Fahrerlebnis wie bei einem Rennsport-Motorrad. Der Preis des Yadea Z3 wird im regionalen Rahmen liegen und umfangreiche Serviceleistungen werden nach dem Kauf bereitgestellt. Der Start der Markteinführung für das Yadea Z3 umfasst China, Deutschland, Korea und Kolumbien mit einem Einstiegspreis von 3.388 USD.Angetrieben von Panasonic 18650 Lithium-BatteriezellenSo wie das Tesla Modell S wird Yadea Z3 mit offizieller Genehmigung von Panasonic 18650 Batteriezellen angetrieben, die einen starken Anschub liefern und unmittelbare Beschleunigung gewährleisten. Durch die Batteriezellen kann eine dynamische Leistung auch in extremen Umgebungen von -10 Grad bis 55 Grad Celsius (15 bis 122 Grad Fahrenheit) beibehalten werden. Mit einem Gewicht von 9,6 Kilogramm (21 amerik. Pfund) kann die Z3-Batterie schnell innerhalb von zwei Stunden aufgeladen werden und sie hält ca. 120 km (75 Meilen) an.BeiDou Navigation Satellite System verbindet ferngesteuert mobile Apps und das Yadea Z3Durch die Verbindung zum BeiDou Navigation Satellite System (BDS), ein Navigationssatellitensystem mit richtungsunabhängiger Datenübertragung, kann das integrierte intelligente System den Standort und relevante Daten in Echtzeit über die mobile Anwendung austauschen. Kunden können den Zustand prüfen, zum Beispiel die Batterienutzung, und eine Selbstdiagnose durchführen lassen. Mit nur einem Tippen wird das Yadea Z3 automatisch mehr als 60 wesentliche Bauteile eigenständig scannen. Die Ergebnisse der Selbstdiagnose stehen als 3D-Fotografie zur Verfügung und auf dem Display des Mobiltelefons werden empfohlene Wartungsbetriebe angezeigt.Optimiertes FahrerlebnisNeben dem verbesserten ergonomischen Design eines Motorrads ist das Z3 auch mit einem ausgefeilten Karbon-Legierungsrahmen und einem leistungsstarken Upside-Down-Dämpfungssystem ausgestattet, das sich in Vibrationstests 4 Millionen Mal bewährt hat. Das Z3 ist mit Luft-Stoßdämpfern an der Hinterachse ausgerüstet (Federung), mit Runflat-Reifen in Militärqualität sowie einer Lackierung aus der Automobiltechnik - das Z3 ist für ein echtes Fahrerlebnis wie bei einem Rennsport-Motorrad wie geschaffen.Das Yadea Z3 hat mehr als 200 strenge nationale Testverfahren und geschlossene Prüfverfahren über 120 Tage bestanden, die insgesamt 100.000 km (62.500 Meilen) Fahrstrecke umfassten.