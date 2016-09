Bild: © oekonews- Laden eines Elektroautos





Regionales E-Carsharing bekommt Zuwachs

19.9.2016Einstiegsaktion für neue private Nutzer beim E-Carsharing Thayaland - Die KEM Thayaland und ihre Projektpartner sind voll im EinsatzDas E-Carsharing Thayaland+ist voll im Plan, 100 % regional und erneuerbar . Fünf Autos werden seit dem Frühjahr gemeinsam genutzt und zwar in Dobersberg, Groß Siegharts, Vitis und Waidhofen.Derzeitiger Stand: 5 Fahrzeuge, 51 Nutzer per Anfang September, pro Monat 6-7000 emissionsfreie km, Tendenz steigend.Weitere Standorte möglich und geplant: Das e-Carsharing in Karlstein soll in Kürze starten, auch Schwarzenau könnte so schnell wie möglich umgesetzt werden.Interessierte können sich einfach bei der jeweiligen Gemeinde oder bei der Energieagentur der Regionen melden.Das Projekt folgt dem Motto: „Je mehr Nutzer, desto mehr Fahrzeuge!"Ein neuer Standort kann starten, wenn für die Ladestation oder Ladestelle vor Ort einen Kooperationspartner vor Ort gibt (bisher meist die Gemeinde) und wenn 7 private NutzerInnen angemeldet sind.Gültig für alle Standorte: Seit kurzem (und gültig bis Ende Oktober) gibt es eine 50 % Einstiegsaktion für neue private Nutzer Für alle in der Region GMÜND gibt es übrigens am Donnerstag, 13. Okt. 2016 einen Waldviertler Stammtisch, der ebenfalls E-Mobilität in den Mittelpunkt stellt. Unter dem Thema "Mobilität und Tankstelle der Zukunft" sind Gäste aus Tschechien unter den Vortragenden, die sich ebenfalls mit E-Carsharing beschäftigen.Seit Anfang 2016 entwickelt die Thayaland GmbH in und für die Region zukunftsfähige Projekte. Sie setzt in Zusammenarbeit mit Betrieben, Haushalten und Gemeinden Energieprojekte und diese regionalen Investitionen mit Bürgerbeteiligung um.Bereits finanziert und erfolgreich gestartet wurde das regionale E-Carsharing (mit der Modellregion Thayaland) und 3 PV-Anlagen auf Gemeindedächern wurden bereits bis Juni 2016 umgesetzt. Investition über 100.000 Euro, und zu mehr als 50 % mit Bürgerbeteiligung finanziert, Rest wie geplant mit regionalen Banken.Weitere Infos zu Projekten und Beteiligung gibt es auf: www.thayalandgmbh.at
GastautorIn: Renate Brandner-Weiß für oekonews.