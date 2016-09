Bild: © W.J. Pucher oekonews / Zahlreiche Gäste kamen zum Projekt-Tag







Bild: © Wolfgang J. Pucher /Martin Wöhrle (Waldverband Österreich) im Gespräch mit Dr. Franz Schindl (Wirtchaftsjurist i.R.) mit der Diplomarbeit seines Sohnes "Mentalcoaching"







Bild: © oekonews/Gemütliches Beisammensein: Ing. Thomas Baschny Amtsdirektor Förster, Waldpädagogikvorsitzender der EU,Wolfgang J. Pucher Projektinitiator "Satzberg 2020" Waldprojekt in 1140 Wien, R. Franz Schindl Dipl. Wirtschaftsjurist i.R.





Innovative Bildungsträger für Ländliche Entwicklung im Mittelpunkt

17.9.2016Das LE-Netzwerk stellte bei einem Projekt-Info-Tag am 13. September in Wien anerkannte Bildungsanbieter vorZukunftsweisende Bildungsprojekte in den Bereichen Land-, Forst-, Umwelt und Ernährungswirtschaft standen beim LE-Netzwerk Zukunftsraum Land am 13. September 2016 bei einem Spezialworkshop in der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik in Wien im Mittelpunkt. das Ziel der Veranstaltung war die Förderung der Zusammenarbeit aller anerkannten Anbieter aus Bildung, Beratung, Forschung, Innovation und Praxis.Innovative Bildungsprojekte gehen weit über das Anbieten von Kursen, Seminarräumen und Vorträgen hinaus – sie sind auf detailliert beschriebene Ziele ausgerichtet und stehen mitten im Leben. Beim Projekt-Info-Tag des Netzwerks Zukunftsraum Land wurden einzelne Projekte wie beispielsweise webbasiertes Lernen, Agrar-Umwelt-TV, Biodiversitätsbeobachtung im Wald, Know-how-Management im Bioacker- und –gemüsebau, Tierwohl und Grundwasserschutz vorgestellt und analysiert.„Neben dem Erfahrungs- und Informationsaustausch geht es uns darum, innovative Ansätze und neue Ideen im Bildungswesen zu fördern und die Zusammenarbeit aller anerkannten Bildungsträgerinnen und -träger zu stärken", betont Johannes Fankhauser vom Netzwerk Zukunftsraum Land.Nähere Informationen zu Netzwerk Zukunftsraum Land finden Sie unter www.zukunftsraumland.at.