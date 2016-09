Bild: © Aktionsbündnis TTIP





Demo gegen CETA und TTIP am 17.9.2016 in Wien

16.9.2016Bündnis TTIP Stoppen: „Enquete im Parlament hat die Gefahren der Abkommen verdeutlicht.“Wien - Am 17. September finden in Österreich und Deutschland Demonstrationen gegen CETA und TTIP statt. In Österreich veranstaltet das Bündnis TTIP Stoppen - unterstützt vom ÖGB - Kundgebungen in Wien, Graz, Linz, Salzburg und Innsbruck.Im Zentrum der Demonstrationen steht CETA. Wie die gestrige Enquete im Parlament mit zahlreichen ExpertInnen deutlich gemacht hat, übersteigen die Gefahren und Risiken des Abkommen das prognostizierte kleine bis sehr kleine Wirtschaftswachstum bei weitem. TTIP und CETA gehen auf Kosten von Menschen, Natur und Umwelt und höhlen die Demokratie aus - sowohl in der EU als auch in den USA und Kanada.„Am Samstag, den 17. September gehen die Menschen einmal mehr auf die Straße. Sie sagen Nein zu Sonderklagerechten für Konzerne, Nein zur Gefährdung von Umwelt-, Sozial- und Lebensmittelstandards und Nein zu einer Liberalisierung öffentlicher Dienstleistungen. Sie sagen ja zu einer solidarischen, gerechten und demokratischen Handelspolitik, die Menschen und Umwelt in den Mittelpunkt stellt“, erklärt das Bündnis TTIP Stoppen.Dem Demonstrationsmotto "Gemeinsam stoppen wir TTIP und CETA" schließt sich auch die Peace Parade an, deren Konzerte zeitgleich in der Wiener Innenstadt stattfinden.Infomationen über die Kundgebungen in Österreich unter: www.ttip-stoppen.at Initiatoren: Attac, GLOBAL 2000, ÖBV - Via Campesina Austria, Südwind und PRO-GEArtikel teilen: Artikel Online geschalten von: / litschauer /