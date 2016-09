Bild: © Hans Braxmeier / Windenergie





Weltpremiere: Deutsche Windtechnik übernimmt ab Inbetriebnahme die Vollwartung für Neuanlagen eines 28,8-Megawatt-Windparks

17.9.2016Die Deutsche Windtechnik AG übernimmt ab sofort die Vollwartung für den Windpark Buchonia in der Rhön (Hessen).Der Vertrag hat eine Laufzeit von 20 Jahren und schließt sämtliche Wartungs- und Servicearbeiten, Upgrades und Reparaturen mit ein. Bei Bedarf behebt das Unternehmen auch Totalschäden und setzt die Rotoren und Großkomponenten der neun Senvion 3.2M-Anlagen instand. Mit dem neuen Projekt ist die Deutsche Windtechnik weltweit der erste herstellerunabhängige Servicedienstleister, der ab Inbetriebnahme den kompletten Service für einen Windpark übernimmt.Dank ihres Technologie-Know-hows kann die Deutsche Windtechnik Betreibern, Investoren und Projektierern ihre herstellerunabhängigen Servicedienstleistungen bereits in der Planungsphase und bei der Ausschreibung anbieten. Dadurch erhöht sich der Wettbewerb, denn Betreiber haben nun von Anfang an die Möglichkeit, bei der Beauftragung von Servicedienstleistungen zwischen dem Hersteller und einem unabhängigen Anbieter zu wählen.Mit der Umstellung von festen Einspeisetarifen auf wettbewerbliche Ausschreibungen, wie sie die EEG-Novelle vorschreibt, wird die Identifizierung und Nutzung von Kosteneinsparpotentialen immer wichtiger. Denn den Zuschlag erhält der Anbieter mit dem günstigsten Angebot. Das hat auch die Betreiber des Windparks Buchonia überzeugt. „Verglichen mit dem Angebot des Herstellers erhalten wir durch die Deutsche Windtechnik im Gesamtpaket mindestens gleichwertige Leistungen. Und das bei einem guten Preis-Leistungsverhältnis", sagt Dr. Marc Oeffner, Generalbevollmächtigter der Windpark Buchonia GmbH & Co. KG. Jörg Fuchs, Leitung Vertrieb Deutsche Windtechnik X-Service GmbH, fügt hinzu: „Mit diesem Auftrag schlagen wir ein neues Kapitel im herstellerunabhängigen Service für Windenergieanlagen auf."yErster Auftrag für die 3-Megawatt-KlasseMit dem Windpark Buchonia hat die Deutsche Windtechnik AG erstmals Senvion-Windkraftanlagen der neuesten Generation unter Vertrag. Der Anlagentyp 3.2M leistet 3,2 Megawatt und hat einen Rotordurchmesser von 114 Metern. Ab sofort bietet der Servicedienstleister sein Wartungskonzept ab der ersten Stunde auch für die anderen von ihm betreuten Anlagentypen an. Dazu zählen Maschinen der Hersteller Vestas/NEG Micon, Siemens/AN Bonus Nordex/Südwind und FWT/Fuhrländer.