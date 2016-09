Bild: © Gebrüder Pixel / Österreichischer CSR-Tag – Wirtschaften für die Zukunft





Österreichischer CSR-Tag - Wirtschaften für die Zukunft

21.9.2016300 VertreterInnen aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft diskutierten am 15. September in Wien über unternehmerische Verantwortung und Chancen für eine Nachhaltige Entwicklung.Der CSR-Tag zählt zu den wichtigsten österreichischen Veranstaltungen zum Thema Corporate Social Responsibility (CSR) und Nachhaltige Entwicklung und wird von respACT - Österreichs führender CSR-Unternehmensplattform - veranstaltet. Die Vision für verantwortungsvolles Wirtschaften in Österreich und die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (SDGs) standen im Mittelpunkt des Events am 15. September in der Brotfabrik in Wien.Gemeinsam mit respACT Vorstand und Geschäftsführer von New Venture Scouting Werner Wutscher stellte respACT Präsidentin und Geschäftsführerin von Simacek Facility Management Ursula Simacek die neue Vision für nachhaltiges Wirtschaften vor. Sie soll Unternehmen frische Impulse zur aktiven Gestaltung von nachhaltigem Wirtschaften bieten. Die Vision basiert auf einem breit angelegten Stakeholder-Dialog. "Neue Denkweisen und mutiges Unternehmertum sind eine Chance für unsere Betriebe. Nachhaltige Werte, die stark in der Unternehmensstrategie verankert sind, schaffen Lösungen für die drängenden Herausforderungen unserer Zeit. respACT unterstützt österreichische Unternehmen auf diesem Weg!", so Ursula Simacek.Zwtl.: Unternehmerisches Engagement für die Erreichung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten NationenIn seiner Key Note berichtete Guido Schmidt-Traub, Executive Director Sustainable Development Solutions Network, über den wichtigen Beitrag, den österreichische Unternehmen zur Erreichung der 17 Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen leisten können. "Die SDGs sind das neue Rahmenwerk internationaler Zusammenarbeit für eine Nachhaltige Entwicklung und werden den Trend zu nachhaltigerem Wirtschaften beschleunigen. Erste Unternehmen integrieren die SDGs bereits in ihre Nachhaltigkeitsstrategien.", betonte Guido Schmidt-Traub. Effektive Maßnahmen zur Erreichung der SDGs auf Unternehmensebene stellten REWE International AG, GOFAIR, DisAbility Performance und Wien 3420 Aspern Development vor. So setzt sich beispielsweise REWE International AG gemeinsam mit Bird-Life im Rahmen der Initiative Blühendes Österreich für den Schutz von wertvollen Lebensräumen und bedrohten Tier- und Pflanzenarten ein.Ein intensiver Austausch über Themen wie Nachhaltiger Konsum, Integration von Menschen mit Fluchthintergrund, Urban Manufacturing, Klimaschutz, Wirtschaften mit Mut, Circular Economy, und Nachhaltigkeitsberichterstattung diente der Wissensvermittlung, Inspiration und Motivation der etwa 300 TeilnehmerInnen am CSR-Tag.Vor Ort diskutierten u.a. Harald Mahrer (Staatssekretär BMWFW), Michael Landau (Präsident Caritas), Christoph Schneider (Abteilungsleiter Wirtschaftskammer Österreich), Heinrich Kugler (Vorstand Wien 3420 Aspern Development), Selma Prodanovic (CEO 1millionStartUps), Georg Schön (Geschäftsführer Ashoka) und Christoph Neumayer (Generalsekretär Industriellenvereinigung). Durch die als Green Meeting zertifizierte Veranstaltung führten Corinna Milborn, Puls4 und Karin Haselböck, respACT.Zwtl.: Sponsoren und Partner des 11. österreichischen CSR-TagesDie Veranstaltung wurde vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft gefördert. Ein herzliches Dankeschön an die Unterstützer des CSR-Tages 2016: REWE International AG, Mondi, Saint-Gobain Rigips Austria, BIG, EVN, EVVA Sicherheitstechnologie, RZB Group, Vöslauer Mineralwasser, Wien 3420 Aspern Development und VIG. Besonderer Dank gilt auch der Industriellenvereinigung sowie der Wirtschaftskammer Österreich.Die globalen Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (SDGs) Die Sustainable Development Goals (SDGs) sind der weltweite Zielrahmen für Nachhaltige Entwicklung. 17 konkrete Ziele adressieren die größten Herausforderungen unserer Zeit. Die 193 Staaten der Vereinten Nationen, darunter auch Österreich, bekennen sich zur Umsetzung dieser Ziele bis 2030. Alle gesellschaftlichen Akteure aus Wirtschaft, Politik, Zivilgesellschaft und Medien sind aufgerufen, ihren Teil zur Erreichung der Ziele beizutragen.Österreichs führende Unternehmensplattform zu Corporate Social Responsibility (CSR) und Nachhaltiger Entwicklung organisiert seit 11 Jahren den jährlich stattfindenden CSR-Tag. Der Verein unterstützt seine Mitgliedsunternehmen dabei, ökologische und soziale Ziele ökonomisch und eigenverantwortlich zu erreichen. Derzeit zählt der Verein rund 270 Mitgliedsunternehmen.Mehr Info: www.respact.at/csrtag2016 Artikel teilen: Artikel Online geschalten von: / holler /